Pokemon Let's Go aura les Méga-Evolutions Pokemon Let's Go aura les Méga-Evolutions

Même si Pokemon Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli se reposera essentiellement sur les 151 premières créatures du Pokédex (en y ajoutant un inédit encore non dévoilé), cela n'empêche pas les développeurs de creuser un peu et c'est ainsi que l'on découvre que les Méga-Evolution seront au programme, ou en tout cas pour le starter de base.



Les scans CoroCoro ajoutent à cela un nouvel aperçu des premières arènes, ainsi que l'évidente présence de la l'increvable Team Rocket.



Sortie toujours prévue pour novembre prochain sur Switch.