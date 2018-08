Sakura Taisen : la présentation en approche Sakura Taisen : la présentation en approche

Annoncé au SEGA Fes en avril dernier, le nouveau Sakura Taisen ne devrait plus tarder à pointer le bout de son pif comme l'affirme Toshihiro Nagoshi dans le cadre d'une interview dans l'émission Sega-Sama.



Évoquant le TGS de septembre et le fait que l'on devrait visiblement entendre parler de la franchise Yakuza (avec l'épisode qui ouvre le nouveau cycle), le producteur fait également savoir que Sakura Taisen devrait être également présent pour le show, avec même possibilité d'un petit apéritif préalable dans le courant de l'été.



On imagine donc un premier teaser d'ouverture, avec pourquoi pas le ou les supports qui accueilleront ce nouvel épisode, en rappelant que l'évidence ne se portera pas vers les smartphones vu les sous-entendus et le fait que la team derrière le projet recrutait il y a encore peu quelques intéressés ayant de l'expérience dans le domaine « consoles ».



Si tout se passe comme prévu, et rien n'est forcément garanti à ce sujet, le titre devrait sortir au Japon d'ici mars 2019 (aux dires du rapport fiscal de SEGA).