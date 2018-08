Capcom : les chiffres de ses plus gros succès Capcom : les chiffres de ses plus gros succès

Capcom a mis à jour ses données de ventes/distributions via son site officiel, permettant donc de voir quels titres ont pu grinder un peu ces derniers mois faute de grosses sorties de la part de l'éditeur, et quels sont actuellement les plus gros succès des principales franchises en attendant les nouvelles entrées (particulièrement pour Resident Evil et Devil May Cry).



Note :

Dans le cas des classements par franchise, les ventes de chaque titres combinent toutes les éditions (Gold, HD, budget, etc).



Les ventes supplémentaires pour les titres « Platinum »



- Monster Hunter World : 8,3 millions (+400.000)

- Resident Evil 5 : 7,4 millions (+100.000)

- Resident Evil 7 : 5,4 millions (+300.000)

- DMC Devil May Cry : 2,4 millions (+200.000)

- Dead Rising 3 : 2,6 millions (+100.000)

- Dragon's Dogma : 2,2 millions (+100.000)

- Resident Evil 0 HD : 1,9 million (+100.000)

- Resident Evil Revelations : 1,8 million (+100.000)

- Ultra Street Fighter IV : 1,3 million (+100.000)

- Street Fighter IV 3DS : 1,3 million (+100.000)

- Resident Evil 5 PS4/One : 1,2 million (+100.000)

- Remember Me : 1,2 million (+100.000)

- Marvel VS Capcom Infinite : 1,1 million (+100.000)

- Mega Man Legacy : 1 million (Entrée Platinum)



Top 3 de la série Resident Evil



1) Resident Evil 5 : 10,9 millions

2) Resident Evil 6 : 8,5 millions

3) Resident Evil 4 : 7,1 millions



Top 3 de la série Street Fighter



1) Street Fighter II : 14,05 millions

2) Street Fighter IV : 9 millions

3) Street Fighter V : 2,1 millions



Top 3 de la série Devil May Cry



1) Devil May Cry 4 : 3 millions

2) DMC Devil May Cry : 2,4 millions

3) Devil May Cry 3 : 2,3 millions



Top 3 de la série Monster Hunter



1) Monster Hunter World : 8,3 millions

2) Monster Hunter 4 : 8,3 millions

3) Monster Hunter Freedom 2 : 6,2 millions



Top 3 de la série Dead Rising



1) Dead Rising 2 : 4,5 millions

2) Dead Rising 3 : 2,6 millions

3) Dead Rising : 1,8 million



Top 10 des plus grands succès de Capcom

De nouveau toutes versions combinées



1) Street Fighter II : 14,05 millions

2) Resident Evil 5 : 10,9 millions

3) Street Fighter IV : 9 millions

4) Resident Evil 6 : 8,4 millions

5) Monster Hunter World : 8,3 millions

6) Monster Hunter 4 : 8,3 millions

7) Resident Evil 4 : 7,1 millions

8) Monster Hunter Freedom 2 : 6,2 millions

9) Monster Hunter Generations : 6,1 millions

10) Resident Evil 7 : 5,4 millions