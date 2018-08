Fallout 76 : Bethesda abandonne Steam Fallout 76 : Bethesda abandonne Steam

Ce n'est ni le premier, ni le dernier, mais sachez que Bethesda se désolidarisera à son tour de la populaire plate-forme Steam pour le cas de Fallout 76, les PCistes se devant désormais de passer obligatoirement par le site Bethesda.net aussi bien pour la future bêta que le jeu complet qui suivra le 14 novembre prochain (également sur PS4 & One).



Sans avoir de précisions officielles pour le moment, on peut néanmoins facilement conclure qu'à l'instar d'Activision et Epic Games, l'éditeur souhaite à son tour esquiver la taxe des 30 % et ainsi récolter une meilleure part du gâteau.



UPDATE



- Le site officiel indique en complément que la bêta fermée (qui impose une précommande) donnera accès au jeu complet avec possibilité de transférer sa sauvegarde vers la version finale. Bethesda souhaite tout de même ajouter qu'il s'agit du « plan actuel », donc soumis à quelques changements d'ici le lancement encore non daté (tout juste sait-on que ce sera d'abord sur One, partenariat oblige).