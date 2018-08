Final Fantasy XV approche les 8 millions Final Fantasy XV approche les 8 millions

Les promotions, la « Royal Edition » et le lancement PC ont contribué à pousser un peu les ventes de Final Fantasy XV : encore à un peu moins de 7 millions en janvier, le titre tourne désormais à 7,7 millions d'unités écoulées selon le site officiel de Square Enix.



Même si cet épisode a divisé les fans, il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'un record de ventes pour la série sur ce laps de temps (donc une vingtaine de mois), même s'il aura encore du travail à faire pour atteindre les trois têtes du classement sur la longueur : FFX (environ 8 millions), FFVIII (environ 8,8 millions) et surtout FFVII (11 millions).



Ces trois là ont tout de même pour eux les portages qui ont suivi (en Classics sur le PS Store, voir versions HD), et FFXV en a encore sous le coude avec quatre extensions à venir en 2019, et on imagine déjà une nouvelle édition qui regroupera la totale… avant un portage Next Gen ?