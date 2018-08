Spyro Trilogy : 3 visuels pour Spyro 3 Spyro Trilogy : 3 visuels pour Spyro 3

Pendant que les deux premiers épisodes ont largement eu le temps de s'illustrer, le troisième morceaux de Spyro Reignited Trilogy commence seulement à se dévoiler avec trois premiers visuels que voici, dont l'un qui sert de comparatif avec la version originale (18 ans d'âge).



Lancement toujours prévu pour le 21 septembre, uniquement sur PlayStation 4 et Xbox One dans un premier temps, avec pour rappel le fait que seul le premier opus sera inclus sur le Blu-Ray, et qu'il faudra donc télécharger les deux autres (pas de code : seul le Blu-ray est nécessaire).