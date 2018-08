Premier aperçu de Peach Ball : Senran Kagura

Annoncé l'année dernière, le second spin-off Switch dea eu droit à sa première présentation permettant de découvrir ce que donnera ce jeu de flipper exploitant les vibrations HD et qui met surtout en avant les diverses héroïnes habillées « sexy » (selon les goûts de chacun) et à quatre pattes sur l'ère de jeu. Routine.La sortie est programmée pour le 13 décembre et contrairement à(qui sera renomméchez nous),aura droit à sa version boîte avec même un double-pack qui inclura DLC et le titre précité.