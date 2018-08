DOA6 : Hitomi et Leifang confirmées DOA6 : Hitomi et Leifang confirmées

L'EVO 2018 a permis de confirmer Diego et Rig au casting de Dead or Alive 6, mais la Team Ninja s'empresse déjà d'annoncer que son titre sera présent sur le showfloor de la GamesCom 2018 (à partir du 20 août), avec une démo qui ajoutera deux personnages encore non annoncés mais dont les deux silhouettes ci-dessous sont suffisamment éloquentes aux yeux des fans pour savoir qu'il s'agit de Hitomi et Leifang.



MAJ du casting connu pour le moment

- Ryu Hayabusa

- Kasumi

- Hayate

- Helena

- Jann Lee

- Zack

- Rig

- Hitomi

- Leifang

- Diego (inédit)



Le titre sortira courant 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.