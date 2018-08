Fortnite sur Android : Epic Games esquivera le Google Store (et les 30% de taxe) Fortnite sur Android : Epic Games esquivera le Google Store (et les 30% de taxe)

Encore en rumeur en début de semaine, le lancement « pas comme les autres » de Fortnite sur Android a été confirmé : contrairement à la quasi-totalité des jeux, cet incroyable succès d'Epic Games se désolidarisera du Google Store pour laisser les joueurs aller directement télécharger l'application sur leur site officiel (à une date encore non précisée).



La raison est des plus simples : cela évite ainsi à Epic de lâcher les 30 % de taxes à Google (applicables jusqu'aux micro-transactions), jugés bien trop élevés pour l'éditeur qui a déjà fait de même sur PC en évitant un lancement sur Steam. Sur iOS, pas le choix puisqu'il est impossible de télécharger une application autrement que par l'Appstore.



Si le PDG Tim Sweeney ne trouve en revanche rien à redire pour cette taxe de même taux sur consoles, comprenant qu'il y a un besoin de rentabiliser la R&D du hardware et tout ce qui va avec, l'homme estime que sur des plates-formes ouvertes, l'argent récolté par les différentes entreprises est « disproportionné » au regard des services offerts. Pour cela d'ailleurs qu'Epic a récemment baissé sa propre taxe sur les mods communautaires de l'Unreal Engine Store, ne récupérant que 12 % des gains (contre 30 % avant).



Seul risque, que reconnaît Tim Sweeney : la crainte que les moins regardants se retrouvent à télécharger des malware dans la précipitation au lieu d'aller sur leur site officiel.