Charts NPD (juin) : percée record de Mario Tennis Aces + la PS4 reste à la première place

Peut-être à cause d'un petit coup de chaleur, NPD accuse presque deux semaines de retard sur son rapport US, indiquant donc les charts du mois de juin où l'on découvre un CA général en hausse de 25 %, aidé par quelques sorties intéressantes, les ventes sur la longueur de titres comme God of War et le retour de la NES Mini.



Coté hardware



1. PlayStation 4 : N.C

2. Nintendo Switch : environ 322.500

3. Xbox One : environ 300.000



- De retour en stock, la Nes Mini a fait mieux que la PS4.

- Ventes d'accessoire en hausse de 31 % (un record depuis 2011).





Coté software

-Classement par valeur de ventes.

- Ventes dématérialisés non inclus pour Nintendo et Bethesda.

- Ventes dématérialisés PC non inclus hors Steam.



1. Mario Tennis Aces

2. God of War

3. GTA V

4. The Crew 2

5. Far Cry 5

6. Mario Kart 8 Deluxe

7. LEGO Les Indestructibles

8. FIFA 18

9. Crash Bandicoot Trilogy

10. Detroit Become Human



11. Super Mario Odyssey

12. Zelda : Breath of the Wild

13. Rainbow Six Siege

14. NBA 2K18

15. Call of Duty WWII

16. MLB The Show 18

17. Assassin's Creed Origins

18. Vampyr

19. Donkey Kong Country TF

20. State of Decay 2



- Mario Tennis Aces effectue le meilleur lancement de l'histoire pour un jeu de tennis, volant même le trophée au tout premier Mario Tennis sur Nintendo 64.

- God of War devient l'exclusivité Sony la plus vendue de l'histoire sur une période de trois mois, devant The Last of Us.

- LEGO Les Indestructibles s'offre le meilleur démarrage d'un jeu LEGO depuis 2016 (marqué à l'époque par LEGO Star Wars VII).





Top 10 des meilleures ventes 2018 aux USA (de janvier à juin)

1. Far Cry 5 (=)

2. God of War (=)

3. Monster Hunter World (=)

4. Call of Duty WWII (=)

5. Dragon Ball FighterZ (=)

6. GTA V (=)

7. Mario Kart 8 Deluxe (+2)

8. NBA 2K18 (-1)

9. MLB The Show 18 (-1)

10. Super Mario Odyssey (E)