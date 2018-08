DB FighterZ : date de la bêta Switch DB FighterZ : date de la bêta Switch

Bandai Namco précise ses plans concernant la bêta ouverte de Dragon Ball FighterZ avec donc un accès pour tous dès vendredi 10 août (06h00 du matin) jusqu'au dimanche 12 (à 09h00).



Cette fois, pas de sélection précise concernant les personnages puisque la totalité sera disponible, même les versions SSB de Vegeta et Goku, exception faite évidemment des représentants du Season Pass, à savoir Broly, Bardock, Vegeto SSB, Zamasu Fusionné, Base Goku et Base Vegeta (ainsi que deux autres à venir).



Rappelons en outre que la bêta permettra de s'essayer aux modes 1V1 et 2V2, ainsi que la configuration Extreme qui permet des combos simplifiés avec un seul joycon.