Nintendo : sur le secteur mobile, Fire Emblem Heroes reste le roi incontesté Nintendo : sur le secteur mobile, Fire Emblem Heroes reste le roi incontesté

Les mots ne sont pas toujours suffisants et il faut parfois des chiffres pour faire un constat, ici la valeur de Nintendo sur le marché smartphone. Et quand le constructeur stipulait que Fire Emblem Heroes était pour l'heure son plus gros succès, ce n'était point parole en l'air puisque Sensor Tower rapporte que le titre a généré 400 millions de dollars depuis son lancement l'année dernière, dégommant totalement Super Mario Run (64 millions) et Animal Crossing : Pocket Camp (42 millions).



Pour Mario, on savait que le problème venait du modèle économique mais pour Animal Crossing, la déception doit être importante pour Nintendo tant la licence s'adaptait parfaitement au marché mobile, et qu'elle est d'ailleurs l'un de ses plus gros succès 3DS (près de 12 millions de ventes au dernier rapport).



D'ailleurs, Fire Emblem Heroes continue sa percée sur la longueur avec une moyenne de 20 millions de revenus chaque mois, la majorité au Japon (56%) tandis que les USA, fans de la franchise, prennent eux aussi une énorme part du gâteau (31%).



Stable pour le moment sur le CA de Nintendo (c'est à dire assez faible par rapport aux revenus consoles), le secteur mobile reste un marché en vue pour le nouveau PDG qui tentera de relancer la machine durant l'année fiscale avec Dragolia Lost (nouvelle IP RPG co-développée avec Cygames) et Mario Kart Tour, en rappelant qu'un Zelda serait dans les cartons selon quelques vieilles rumeurs du WSJ.