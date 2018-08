Une édition Ultime pour L'Ombre de la Guerre Une édition Ultime pour L'Ombre de la Guerre

Comme souvent à notre époque, les plus patients seront ceux qui feront le plus d'économies, et cela vaut pour La Terre du Milieu : L'Ombre de la Guerre qui va accueillir sa « Definitive Edition » le 30 août pour 49,99€ sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.



A l'intérieur, le jeu de base déjà grandement amélioré grâce aux MAJ et la mise à mort des micro-transactions, auxquels se rajouteront les quatre extensions du Season Pass, deux qui enrichissent le bestiaire, deux autres qui font office de DLC scénarisé.



Par contre, soyez prévenus : seul le jeu de base sera sur le disque, tandis qu'il faudra télécharger le reste.