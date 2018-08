Super Bomberman R passe le million

Konami aura clairement réussi son coup avec, l'éditeur fêtant le million de ventes pour cet épisode qui a pourtant subit un mauvais démarrage critique au lancement de la Switch. Mais profitant d'un catalogue vide à l'époque, et surtout d'un suivi exemplaire en matière d'optimisations, améliorations et contenu, le titre est parvenu à convaincre bien des indécis, encore récemment grâce au portage PC, PS4 & One.Une petite vidéo sans rapport dans le fond accompagne l'annonce, avec en plus une petite promotion sur les stores japonais (rien chez nous pour le moment).