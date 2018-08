[FY] La Switch s'approche des 20 millions [FY] La Switch s'approche des 20 millions

Toujours dans le point fiscal, on passe maintenant au gros rapport de Nintendo qui annonce 19,67 millions de Switch distribués dans le monde à la date arrêtée du 30 juin 2018, avec une légère baisse par rapport au printemps 2017 (1,88 million de consoles distribuées, donc -5 %), à la fois parce qu'il est difficile de faire aussi bien qu'une période de lancement, mais aussi parce qu'il faut reconnaître le manque de grosses cartouches.



Le constructeur maintient tout de même ses objectifs fiscaux, à savoir 20 millions de machines écoulées entre le 1er avril et le 31 mars 2019, ce qui placerait la console autour des 37,7 millions.



Malgré cette légère baisse hardware, l'inverse est fait sur le software grâce aux habitudes de Nintendo à savoir placer des long-sellers n'en finissant plus de squatter les charts même des mois (voir des années) après leurs sorties.



Super Mario Odyssey : 11,17 millions

Mario Kart 8 Deluxe : 10,35 millions

Zelda : Breath of the Wild : 9,32 millions

Splatoon 2 : 6,76 millions

1-2 Switch : 2,45 millions

Arms : 2,01 millions

Kirby Star Allies : 1,86 million

Xenoblade Chronicles 2 : 1,42 million

Donkey Kong Country TF : 1,4 million

NintendoLabo (Variety & Robot) : 1,39 million

Mario Tennis Aces : 1,38 million



A noter que :

- La version Switch de Donkey Kong TF vient de dépasser celle sur Wii U.

- En rajoutant la version Wii U, Breath of the Wild dépasse les 10 millions, en faisant le plus grand succès de la série.

- Xenoblade Chronicles 2 est le plus grand succès de l'histoire de Monolith.

- Kirby Star Allies a déjà dépassé le total de Planet Robobot et s'apprête à dépasser le score de Triple Deluxe (la meilleure vente de la série sur 3DS).



- Animal Crossing New Leaf (3DS) devient la meilleure vente de la série avec 11,78 millions de ventes, dépassant de peu celui sur DS (11,75 millions).