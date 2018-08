[FY] Un printemps record pour Capcom [FY] Un printemps record pour Capcom

Nous sommes en période des revenus fiscaux et c'est Capcom qui démarre le bal en affichant ses 132 millions d'euros de CA (+45%) et un bénéfice net à hauteur de 45 millions (+610%), soit un record absolu pour l'éditeur dans un trimestre printanier (donc d'avril à juin).



Pas de grosses sorties pourtant, mais un Monster Hunter World qui a attiré plusieurs centaines de milliers de retardataires pour atteindre les 8,3 millions d'exemplaires distribués au total (avant même la sortie PC), tandis que l'éditeur se félicite des lancements de Street Fighter 30th Anniversary, de la version Switch de Mega Man Legacy Collection, et des promos Resident Evil 7 qui permettent au titre de continuer à trouver preneurs sur la longueur.



Jusqu'à la fin de l'année fiscale en cours, donc le 31 mars 2019, Capcom validera notamment les titres suivants :



- Mega Man X Legacy Collection (disponible)

- Monster Hunter World sur PC

- Monster Hunter Generations Ultimate en Europe

- Mega Man 11

- Resident Evil 2 Remake

- Devil May Cry V

- Le retour d'Ace Attorney sur Switch (aucune info pour le moment)