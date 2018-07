Playground Games : la team RPG (Fable ?) continue son recrutement massif Playground Games : la team RPG (Fable ?) continue son recrutement massif

Chez Playground Games, désormais entre les mains de Microsoft on rappelle, le premier studio commence à terminer le chantier Forza Horizon 4, tandis que le deuxième continue de gonfler ses rangs pour la conception de son gros RPG supposé être le nouveau Fable selon divers leaks et rumeurs.



Games Industry rapporte en effet que Playground a lancé une nouvelle vague de recrutement en récupérant des développeurs de Bioware, Rocksteady, Ninja Theory, Guerilla Games mais également EA Motive. Parmi les noms qui ressortent, il y a Scotty Brown (artiste environnement, ayant bossé sur Star Wars Battlefront II) qui travaille maintenant aux cotés de Noel Lukasewich, dont le CV affiche 13 ans de carrière chez Bioware (il a notamment bossé sur tous les Mass Effect), ainsi Joe McKernan, lui-même ancien de Playground et qui est parti entre temps travailler comme artiste principal sur Horizon Zero Dawn et Destiny 2.



Pour le jeu lui-même, continuez à faire preuve de patience.