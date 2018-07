La franchise DB Xenoverse passe les 10 millions La franchise DB Xenoverse passe les 10 millions

Lors d'un nouveau Live Stream, Bandai Namco a annoncé que le franchise Dragon Ball Xenoverse avait franchi un nouveau cap avec 10 millions de ventes à travers le monde, incluant donc tous les épisodes et les supports qui les ont accueilli : PC, PS3, 360, PS4, One et Switch.



Pour fêter cela, l'éditeur a fait savoir que le titre accueillera encore de nouveaux personnages en plus des deux annoncés dans l'Extra Pack 3 (Baby Vegeta et Kefla) et des musiques supplémentaires incluant les deux openings de Dragon Ball Super.