Forza 7 va aussi lâcher les lootboxes

Les polémiques mènent parfois à de beaux retournements de situation. Ainsi, après Star Wars Battlefront II et L'Ombre de la Guerre, c'est au tour de Forza Motorsport 7 de préparer la fin des lootboxes, même si le phénomène était moins préjudiciable que dans les deux premiers cités puisque les caisses ne pouvait ici être achetées que via de la monnaie in-game.



Qu'importe pour Turn10 qui a décidé qu'il était temps d'en terminer avec ce phénomène, assurant donc une MAJ de fin d'année qui retirera tout ça, le fait que les voitures pouvant être obtenues de cette façon sont maintenant toutes disponibles dans la boutique (avec l'argent gagné in-game encore une fois) tout en promettant que les jetons des anciens épisodes (= micro-paiements pour aller plus vite) ne seront pas ajoutés pour compenser, et ne sont aucunement prévus pour le futur Forza Horizon 4.



On imagine sans mal que bien des AAA à venir s'émanciperont du phénomène, pour beaucoup au profit des nouveaux « Pass » (Fortine, PUBG, Rocket League…) qui est concrètement la même chose, mais avec des défis et où vous saurez ce pourquoi vous allez payer.