Vampyr : une nouvelle MAJ en approche

Succès à son échelle (450.000 ventes, pour un bilan très satisfaisant aux yeux de Focus Home),revient rapidement dans l'actualité pour annoncer une nouvelle MAJ de « fin d'été » qui ajoutera deux nouveaux modes de difficulté, le premier qui mettra totalement en retrait les combats au profit du scénario, tandis que le deuxième sera simplement la version hardcore, avec des combats plus difficiles pour des gains d'expérience moindres (déjà qu'on n'obtenait pas grand-chose…).Dontnod promet également divers points d'optimisation dans cette MAJ et on ne peut que souhaiter que deux des défauts seront corrigés pour garantir un meilleur rythme : une meilleure gestion des sous-titres et un système de téléportation.