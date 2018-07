Ni No Kuni II : le Season Pass enfin évoqué Ni No Kuni II : le Season Pass enfin évoqué

La sortie de Ni No Kuni II en début d'année fut accompagnée d'un désormais habituel Season Pass à 19,99€, sur lequel Bandai Namco et Level-5 sont restés incroyablement silencieux pendant des semaines au point de commencer à se poser de sérieuses questions.



Mais il n'y aura pas d'arnaque puisque la communication vient de reprendre avec donc deux morceaux :



- Un nouveau donjon très long qui arrivera cet hiver.

- La vraie extension arrivera elle début 2019.



Pour patienter, la Forêt des Mystères (le donjon final) s'offrira une MAJ gratuite le 9 août sous le nom de « Pack Aventure » avec deux nouveaux boss, tout en rajoutant de nouvelles quêtes annexes post-game et des costumes inédits.