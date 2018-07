Nippon Ichi Software ''annonce'' Disgaea 6 Nippon Ichi Software ''annonce'' Disgaea 6

Dans la dernière édition du magazine japonais Dengeki PlayStation, Sohei Niikawa (PDG de Nippon Ichi Software) a fait savoir qu'une arrivée future de Disgaea 6 était l'évidence même, sans pouvoir encore en donner de détails, ni même de date, ni même de supports.



Pour le dernier point, on peut parier sans mal sur un combo PS4/Switch (éventuellement PC un jour), ces deux consoles devant d'ailleurs accueillir en fin d'année Disgaea 1 Complete en Europe, remake du premier épisode avec le moteur du cinquième, une traduction FR et un prix de 49,99€.



Notons également que NIS veut donner un peu plus de poids à la franchise et envisage de l'étendre un jour à d'autres genres que le tactical-RPG.