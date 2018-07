Charts Japon : Taiko no Tatsujin reprend enfin des couleurs sur Switch

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 16 au 22 juillet 2018, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Dans un Top 20 essentiellement fait de jeux Switch et où 3DS/PS4 se partagent les miettes, l'unique entrée de la semaine est donc le nouveauqui fait un très bon score, similaire au premier épisode 3DS et trois fois supérieur à l'épisode PS4 sorti fin 2017 (lui-même ayant fait mieux que les chapitres Wii U).Remarquons quelques retours dans le classement dû aux promotions Amazon Prime Day, commequi approche maintenant des 100.000 en boîte (déjà dépassé avec le dématérialisé) et l'indécentqui se permet un petit coucou. Un jeu sorti en 2011.Enfin, un petit mot sur le score d'qui est somme toute logique : dépassé par la demande, Square Enix n'a pu se permettre qu'un petit stock de réapprovisionnement, parti en à peine trois heures selon les retours. De plus gros réassorts arriveront début août.Coté hardware, là encore, les promos Amazon Prime Day ont permis un boost pour les trois premiers, mais dans des valeurs quasiment identiques faisant que rien ne change sur l'écart, avec une Switch qui continue de régner largement sur le classement tandis que la PS4 grimpe les dernières marches qui la séparent du cap des 7 millions.