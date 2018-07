RPG Maker MV proposera du cross-platform entre joueurs Switch & One RPG Maker MV proposera du cross-platform entre joueurs Switch & One

Le cross-platform touche de plus en plus d'éditeurs et le Japon ne compte pas être en reste puisque Spike Chunsoft nous annonce que le partage des créations sera possible entre joueurs Switch et Xbox One pour le futur RPG Maker MV. Comme de coutume, les joueurs PS4 devront rester entre eux jusqu'à ce que Sony change d'avis.



On en profite pour rappeler qu'à l'instar de la version « FES » sur 3DS, l'achat du jeu n'est obligatoire que si vous souhaitez concevoir vos propres créations. Pour jouer à celles de la communauté, il vous suffira de télécharger l'application gratuite MV Player et ainsi repérer quelques potentiels futurs talents de l'industrie en terme de narration.



Sortie prévue le 15 novembre au Japon, et courant 2019 chez nous.