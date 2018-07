NBA Playgrounds 2 entre les mains de 2K

Annoncé rapidement mais finalement reporté à la dernière minute,attend toujours sa date de sortie précise, mais on sait maintenant le pourquoi du retard : 2K Games vient de récupérer les droits de la franchise, s'octroyant du coup une seconde licence dans le genre en plus de la première qui règne de la tête et des épaules.De quoi assurer pour cette suite une large campagne marketing au frais de l'éditeur, et un contenu encore plus riche, où l'on nous promettait déjà de base 200 sportifs, une IA améliorée, des serveurs dédiés et un nouveau système de League jouable seul ou en coopération.Le titre arrivera quelque part en fin d'année, sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch.