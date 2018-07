[Rumeur] Xbox Scarlett : deux machines lancées simultanément, dont une pour le Cloud Gaming [Rumeur] Xbox Scarlett : deux machines lancées simultanément, dont une pour le Cloud Gaming

La Next Gen approche, tout le monde l'aura compris et encore plus avec le dernier E3, et rapidement arrivera le temps où les rumeurs s'enchaîneront pour les prochaines machines de Sony et Microsoft. C'est d'ailleurs la nouvelle Xbox qui est pour le moment sous les projecteurs depuis que le constructeur l'a officialisé sous le nom de code « Scarlett ».



Un détour du coté du site US Thurrott permet de découvrir un nouveau rapport de Brad Sams, journaliste ayant suffisamment de bons contacts dans le milieu (de nombreux leaks ont été vérifiés), et qui nous livre ce qui semble donc être les premières informations sur la machine. Ou plutôt « les machines ».



- La première machine, donc une console classique comme on l'entend, entre dans les prémices de son développement brut. Ce qui signifie que la R&D a suffisamment progressé mais qu'il est difficile pour l'heure d'avoir les specs hardware, encore à même d'évoluer d'ici le lancement (2020 ?).

- La deuxième machine est donc l'originalité : une plate-forme de pur streaming, que l'on pourrait appeler « Scarlet Cloud » pour le moment.

- Cette deuxième machine est prévue pour être lancée simultanément avec la première (mais évidemment à part).



- Tout le principe vient du fait que Microsoft a cherché à limiter l'une des principales problématiques du cloud gaming, à savoir la latence. De fait, « Scarlett Cloud » embarquera bien un hardware dédié au jeu mais limité à certains traitements de données et d'image, de manière à limiter la latence à l'écran tout en laissant l'essentiel du rendu être géré par le Cloud.

- Ce petit surplus de hardware fera de « Scarlett Cloud » une machine plus chère qu'une box cloud classique, mais néanmoins bien plus abordable que la « vraie » Xbox qui l'accompagnera.



Le but pour Microsoft est donc de permettre un élargissement drastique de son public, beaucoup n'ayant pas les moyens en début de nouvelle génération pour lâcher 399 ou 499€/$ pour un nouvel hardware. Il faudra évidemment avoir la connexion adéquate et si c'est le cas, les sources indiquent que la « Scarlett Cloud » coûtera entre 99 et 125$, embarquant d'ailleurs un disque dur.



Et même si c'est logique, on préfère le spécifier : les deux machines auront bien entendu la même ludothèque.