Bandai Namco veut davantage de jeux occidentaux et de nouvelles licences

Bandai Namco continue de vouloir grossir pour devenir autre chose que « ceux qui font 20 adaptations d'anime par an et des Tales of ». Commençant doucement à regarder du coté des occidentaux pour enrichir son catalogue d'édition : Get Even, Project CARS 2, Little Nightmares, le futur Twin Mirror de Dontnod.



Et tout cela n'est qu'un début à en croire le nouveau rapport de l'éditeur dont voici le résumé grâce à GamesIndustry :



- L'éditeur souhaite que 50 % de son activité soit consacrée à de nouvelles licences, et que la moitié des chantiers se situent en dehors du Japon d'ici cinq à dix ans (plus proche des 10 ans d'ailleurs).

- Le but de davantage exporter du projet vient de la volonté que les teams japonaises puissent poursuivre leurs propres licences connues, incluant la masse d'adaptations d'anime.

- Pour autant, le Japon aura également droit à ses nouvelles licences (exemple fait avec le futur Code Vein).

- Avec un catalogue d'IP enrichi, Bandai Namco de par son statut aura toute la liberté concernant le cross-média (jouets, films, manga, etc.).

- L'éditeur rappelle d'ailleurs que Little Nightmares aura sa propre série TV en 2019, et que des discussions sont également faites pour Twin Mirror.

- Une des autres raisons de ce plan sur la longueur, c'est que Bandai Namco s'est rendu compte que « la plupart » de ses IP tournaient autour du genre action/combat, que ce soit les licences maisons ou les adaptations d'anime (majoritairement du Shonen).

- De manière générale, il s'agira souvent de commandes et de partenariats avec les occidentaux : l'éditeur n'a pas les épaules financières pour faire de grosses acquisitions.