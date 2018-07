Evolution Studios : après OnRush, la gueule de bois

Clairement imparfait et surtout vendu beaucoup trop cher,est comme on s'y attendait un apparent flop majeur pour Codemasters, et donc le pauvre studio Evolution qui après avoir été lâché par Sony () est en train de se manger une claque de la part de son nouveau mécène.Selon les informations d'Eurogamer, le titre qui n'a absolument pas trouvé son public (1000 ventes la semaine de sa sortie au Royaume-Uni) a conduit directement à une vague de licenciements, incluant cadres et créatifs dont certains ont été réaffectés dans d'autres studios, tandis que Paul Rustchynsky (tête pensante des deux jeux précités) a fait ses valises pour d'autres horizons.Les mêmes sources évoquent un gros manque de communication entre Codemasters et l'équipe, et le fait d'avoir désormais l'impression que les développeurs restants n'auront plus qu'un statut de soutien pour aider d'autres teams.