Charts UK : les effets des promos Xbox One Charts UK : les effets des promos Xbox One

Chart-Track nous fait son nouveau rapport sur les ventes de la semaine dernière au Royaume-Uni, où Crash Bandicoot s'accroche avec acharnement à la première place depuis la sortie des versions One & Switch. Derrière, LEGO Les Indestructibles fait lui une forte impression puisque ses ventes sont stables semaine après semaine, évidemment aidé par la présence du film au cinéma.



Le centre du classement est lui marqué par le retour de titres Xbox One dû aux promos Amazon Prime Day, tandis que Sonic Mania Plus vient se positionner en plein milieu avec le plus gros de son chiffre sur Switch (52%, contre 34 % sur PS4 et 14 % sur One).



Derniers détails :

- Octopath Traveler passe de la 2ème à la 16ème place (-60%), ce qui est jugé raisonnable pour ce genre de projet (encore plus sur ce marché).

- La gamme PlayStation Hits permet de voir The Last of Us Remastered revenir à la 26ème place.



1. Crash Bandicoot Trilogy (=)

2. LEGO Les Indestructibles (+1)

3. Sea of Thieves (R)

4. Minecraft Xbox Edition (R)

5. Sonic Mania Plus (N)

6. Forza Horizon 3 (R)

7. God of War (-2)

8. The Crew 2 (+3)

9. FIFA 18 (-3)

10. Mario Kart 8 Deluxe (=)



(Source : GamesIndustry)