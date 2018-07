Shenmue III franchit un cap dans son financement + un nouveau visuel dévoilé Shenmue III franchit un cap dans son financement + un nouveau visuel dévoilé

Financé à hauteur de 6,3 millions de dollars sur Kickstarter il y a déjà trois ans, Shenmue III a continué avec le temps à attirer quelques fans retardataires qui, via le site Slacker Backer, ont pu pousser la cagnotte à désormais 7 millions.



Un chiffre qui n'a rien d'innocent puisque correspondant au palier « AI Battling », un système de combat alternatif où le joueur se contente de valider les bonnes techniques en fonction de sa distance par rapport aux adversaires, et ce sans se soucier de ses propres déplacements qui se feront automatiquement. Pour l'occasion, un nouveau visuel vient se rajouter à la base de données encore assez vide.



Prévu pour l'année prochaine après un nouveau report, le titre reviendra dans l'actualité on ne sait encore quand, et les fans se tourneront en attendant vers Shenmue I & II, attendu lui le 21 août.