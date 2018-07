Quelques images pour Digimon Survive Quelques images pour Digimon Survive

Bandai Namco vient d'ouvrir le site officiel du récemment annoncé Digimon Survive sur PlayStation 4 et Switch (et on partie déjà PC lors de l'exportation), permettant de découvrir quelques premiers visuels pour ce « Survival Simulation RPG » : RPG parce qu'il s'agit d'un tactical, Simulation par son système de choix dans les dialogues qui auront une influence sur le scénario et l'évolution de vos créatures, et encore Survie car c'est le thème du jeu, où des enfants sont projetés dans un autre monde avec le besoin de collaborer avec les fameuses bestioles pour pouvoir retourner chez eux.



Sortie prévue courant 2019 au Japon et l'éditeur indique à nouveau qu'un Live Stream se tiendra le 29 juillet pour en voir davantage.