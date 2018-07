Taiko no Tatsujin : un nouvel indice pour le retour de la franchise en occident

Bandai Namco a déposé en Australie comme en Europe la marqueet si tout pointait vers une localisation surprise dusur Switch, la chose semble se vérifier puisque le logo et le nom occidental du jeu ont bien été découvert dans la version japonaise, disponible depuis deux petits jours.Il est donc désormais certains que le titre sortira chez nous, avec ou sans changement de playlist, et cela sera donc le premier épisode de la franchise à sortir en occident depuis le tout premier en 2004 (PS2, uniquement au Japon et aux USA).Notons d'ailleurs que l'épisode Switch ne devrait pas être le seul concerné puisque Bandai Namco a également déposé la marque, qui fait référence au titre PS4 sorti en 2017.