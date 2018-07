Dragon Ball FighterZ : les premiers visuels de Base Goku et Base Vegeta Dragon Ball FighterZ : les premiers visuels de Base Goku et Base Vegeta

Après les scans du début de semaine, place aux visuels officiels pour Base Goku et Base Vegeta, cinquième et sixième DLC du Season Pass de Dragon Ball FighterZ avec une arrivée prévue pour le début du mois d'août.



Si la totalité du leak est vérifiée (et c'est pour le moment le cas), les deux derniers personnages du Pass devraient être Cooler et Android 17, et l'on imagine sans mal que Bandai Namco ne se gênera pas pour lancer un deuxième Pass en 2019.