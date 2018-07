Resident Evil 2 : le collector US dévoilé

Pas de nouveau trailer deà l'occasion de la ComicCon de San Diego mais tout de même quelques nouvelles de la part de Capcom qui nous a dévoilé l'édition collector à 199$, exclusive pour l'heure aux USA et au Canada. Gageons que nous aurons droit à un petit quelque chose mais il faudra encore patienter pour en savoir davantage.Rien de plus hormis le visuel de la jaquette (US encore une fois, donc susceptible d'être différente chez nous) et un render illustrant l'introduction de Claire Redfield lorsqu'elle arrive à la station essence de Raccoon City ().Sortie toujours prévue pour la fin janvier sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.