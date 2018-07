Call of Cthulhu : la date de sortie confirmée Call of Cthulhu : la date de sortie confirmée

Leakée plus tôt dans la semaine, la date de sortie du Call of Cthulhu de Focus Home est bien confirmée pour le 30 octobre, sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Le communiqué n'apporte en revanche pas grand-chose si ce n'est quatre visuels et un résumé de ce à quoi s'attendre, c'est à dire un jeu d'enquête narratif qui nous fera incarner le détective privé Edward Pierce, se rendant sur l'île de Darkwater pour enquêter sur la mystérieuse disparition de la famille Hawkins.



On en profite néanmoins pour rappeler qu'il ne s'agira pas de l'unique adaptation de l'univers Lovercraft à venir chez Focus Home, la team Frogwares (Sherlock Holmes) préparant de son coté The Sinking City avec une sortie programmée pour mars 2019 sur les trois mêmes supports.