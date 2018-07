Charts Japon : Octopath Traveler fait ses débuts, et le ''miracle Switch'' pour Captain Toad

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 9 au 15 juillet 2018, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Coté software :s'en sort clairement avec les honneurs : malgré la rupture de stock, le titre démarre à 110.000 unités (sans le dématérialisé), soit un peu mieux qu'unpar exemple. Et si on veut continuer dans le comparo, c'est mieux que, mais tout de même moins que(140.000), même si là encore la part du numérique doit être sans commune mesure.- Le « Miracle Switch » (terme signifiant qu'un portage démarre mieux que l'original sur Wii U) a de nouveau eu lieu avec: près de 42.000 ventes (+14.000 en bonus pour la 3DS), contre 30.000 à l'époque Wii U.- Pas de surprise en revanche pour l'arrivée tardive desur Switch : 3.500 ventes, contre 23.000 il y a quelques semaines sur PS4 (cette version faisant déjà trois fois moins que l'original sur PS3).Coté hardware :- Les lancements des quelques précités n'a pas beaucoup profité à la Switch qui se contente d'un léger boost pour repasser au-dessus des 50.000. La situation ne devrait que peu évoluer au fil de l'été faute de grosses sorties, si ce n'est(cette semaine) qui peut éventuellement créer la surprise.- La PS4 reste elle sous les 20.000 et continue de subir les conséquences d'un planning qui manque de gros titres, surtout après un début d'année prodigieux en terme de ventes (merci). A l'heure actuelle, la console n'a plus que 150.000 d'avance sur son quota de 2017, et ça diminue de semaine en semaine.