Digimon Survive annoncé sur PS4 & Switch Digimon Survive annoncé sur PS4 & Switch

Teasé il y a encore peu, la nouvelle adaptation de Digimon se voit confirmée officiellement, sous le nom de Digimon Survive. Selon les retours des magazines japonais, il s'agirait dans les grandes lignes d'un tactical à l'ancienne, qui proposera entre deux batailles des phases de dialogues avec choix, mais aussi quelques séquences d'enquête façon P&C.



La sortie est déjà signée pour 2019 au Japon, sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, et il faudra patienter encore un peu pour en voir plus (une présentation doit tomber à la fin du mois).