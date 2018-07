Dragon Ball FighterZ : les 2 prochains combattants Dragon Ball FighterZ : les 2 prochains combattants

Le gros leak concernant le Season Pass de Dragon Ball FighterZ continue d'être dans le vrai avec cette fois la confirmation de 'Base Goku' et 'Base Vegeta', qui intégreront donc le casting début août. Pour les ignares, il s'agit des apparences durant leur affrontement lors de l'arc Saiyens, avec par exemple le Kaioken pour le premier, et le Canon Garric pour le deuxième.



En attendant les premiers visuels, on rappelle donc que les deux derniers personnages (vu le leak précité) devraient être l'Android 17 et Cooler.



UPDATE

- Premiers visuels.