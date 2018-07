[Rumeur] Une date pour Call of Cthulhu

Le jeu d'enquête narratifde Cyanide commence à signer ses plans de sortie, où l'on peut repérer sur la page Steam du jeu l'arrivée d'une mention « 30 octobre ». La plate-forme de Valve se trompant rarement sur le sujet, on peut donc placer Focus Home parmi les rares courageux qui oseront sortir un titre en fin d'année « après » RDR2.On rappelle que le titre est également prévu sur PS4 & One (le même jour) et on vous remet le Story Trailer si vous l'aviez loupé pendant le dernier E3.