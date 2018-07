Beyond TS : près de 3 millions sur la longueur Beyond TS : près de 3 millions sur la longueur

Sans non plus avoir le poids d'un Heavy Rain et ses 5,3 millions de ventes sur la longueur, le moins réussi Beyond : Two Souls aura tout de même réussi à capter un peu d'audience sur la longueur, Guillaume de Fondaumière indiquant via sa page LinkedIn que le titre a dépassé avec le temps 2,8 millions de ventes, en incluant bien évidemment le remaster PS4 lancé en cours de route, que ce soit en bundle avec le premier cité ou à l'achat seul en dématérialisé.



Detroit : Become Human se contente pour l'heure d'un million, un chiffre néanmoins atteint plus rapidement que les deux autres.