Monster Hunter World : nouveau bundle au Japon

Exception faite de quelques petits produits comme Tales of Vesperia Remastered, le planning de fin d'année au Japon est loin de mettre en avant la PlayStation 4, sa plus grosse cartouche notable s'étant sauvée en janvier 2019 (Kingdom Hearts III donc), rejoignant un Resident Evil 2 Remake qui risque aussi de faire du bien à la machine.



Donc en attendant, la machine doit prendre son mal en patience et Sony cherchera à compenser un minimum avec un nouveau pack Monster Hunter World, vendu 32.980 yens (environ 250€ HT) avec la console standard 500Go, le jeu en question, un guide de quelques 64 pages et un mois d'abonnement au PS Plus.



En rajoutant que le titre baissera son prix de moitié dès le début du mois d'août, cela sera on l'espère suffisant pour voir brièvement revenir le bébé de Capcom dans le top Media Create, où il a néanmoins déjà très bien brillé : 2 millions de ventes en boîte (en faisant pour l'heure le plus gros succès de l'année sur ce territoire), et quasiment 3 millions en comptant le dématérialisé.