Charts UK : Octopath Traveler fait bien mieux que Bravely Default

Nouveau rapport de Chart-Track pour montrer le classement des ventes UK la semaine dernière, où il en ressort que Crash Bandicoot reste toujours aussi puissant, encore plus depuis l'arrivée des nouvelles versions consoles (Switch & One).



LEGO Les Indestructibles s'affiche à la deuxième place d'un territoire où la série a toujours eu son petit succès, tandis que Octopath Traveler doit se contenter de la troisième place, ce qui est déjà pas mal pour un J-RPG sur ce marché (Shining Resonance est 27ème en passant), en notant que les ventes sont deux fois plus importantes que Bravely Default au moment de son lancement.



Enfin, Captain Toad fait son retour sans que l'on sache si c'est mieux ou non qu'à l'époque Wii U, mais en retenant que plus grand-monde n'est intéressé par la 3DS (7 % des ventes, 93 % sur Switch).



1. Crash Bandicoot Trilogy

2. LEGO Les Indestructibles

3. Octopath Traveler

4. Captain Toad

5. God of War

6. FIFA 18

7. Jurassic World

8. Mario Tennis Aces

9. Far Cry 5

10. Mario Kart 8 Deluxe