Un premier visuel pour Yo-Kai Watch 4 Un premier visuel pour Yo-Kai Watch 4

La grosse présentation de Yo-Kai Watch 4 approche, sans qu'on en connaisse encore la date exacte, et Level-5 offre une petite collation pour patienter avec un premier visuel qui montre effectivement la grosse évolution technique depuis les épisodes 3DS, et un visuel pour chacun des trois protagonistes des différents mondes que l'on pourra visiter.



Premier épisode exclusif à la Switch, le titre sortira cet hiver sur le territoire japonais et mieux vaut faire preuve de patience quant à une version européenne qui, si le « rythme » de l'éditeur est maintenu, n'arrivera pas avant 2020 ou 2021, le temps de sortir chez nous les opus restants de la 3DS : Yo-Kai Watch Blasters (septembre), et les toujours non annoncés Yo-Kai Watch 3 et Yo-Kai Watch Blasters 2.