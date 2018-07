COD Black Ops 4 : le planning de la bêta COD Black Ops 4 : le planning de la bêta

Activision nous dévoile le planning de la bêta multi de Call of Duty : Black Ops 4 avec comme de coutume une priorité faite à la PlayStation 4, partenariat oblige, et en rappelant qu'il faudra impérativement avoir précommandé le jeu pour y accéder, sauf sur PC où la condition sera de posséder son compte Battle.net.



Phase 1 :

- Du 3 au 6 août (17h dans les deux cas)

- Uniquement sur PS4

- Uniquement le multi classique (*)



Phase 2 :

- Du 10 au 13 août (17h dans les deux cas)

- PS4 et One

- Uniquement le multi classique (*)



Coté PC :

- Du 11 au 13 août (dès le 10 si vous avez précommandé le jeu)

- Uniquement le multi classique (*)



(*) Six cartes et 5 modes de jeu.



Phase 3 :

- Courant septembre (avec une avance pour les joueurs PS4)

- Accès au mode Blackout (Battle Royale)



Le jeu complet arrivera lui le 12 octobre sur ce trois supports.