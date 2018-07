Sans surprise, la Famicom Mini Jump cartonne Sans surprise, la Famicom Mini Jump cartonne

Quoi qu'il arrive, la console la plus vendue cette semaine au Japon ne sera pas la Switch, mais plutôt la nouvelle édition de la Famicom Mini spéciale Shonen Jump (pour les 50 ans de l'hebdomadaire), incluant une vingtaine de titres tous tirés d'anime ou associé, en y ajoutant même le premier Dragon Quest.



Suffisant pour rendre fou les collectionneurs qui se sont arrachés la quasi-totalité du stock mis en place, soit environ 110.000 unités de cette édition vendue 7.980 yens, et prochainement une fortune sur eBay & co.



(Source : Media Create)