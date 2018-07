Fighting EX Layer : deux MAJ de contenu à venir Fighting EX Layer : deux MAJ de contenu à venir

Disponible depuis quelques jours, Fighting Ex Layer aborde déjà la route de son suivi pour combler le manque de contenu au lancement, avec la bonne nouvelle de voir des choses arriver gratuitement pour justifier le tarif élevé du jeu de base.



C'est ainsi que Arika nous annonce deux nouveaux personnages (Vulcano Rosso et Pullum Purna) pour accompagner les 12 disponibles de base, avec la promesse d'une date de sortie lâchée le 3 août dans le cadre de l'EVO 2018.



Pour patienter, une MAJ sortira à la fin du mois, offrant une option de retour au mode entraînement depuis l'écran de recherche en ligne, et surtout un mode Arcade.