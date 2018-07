Quelques premiers visuels pour Atelier Arland Trilogy Quelques premiers visuels pour Atelier Arland Trilogy

La filiale japonaise d'Amazon Japan prend les devants sur Koei Tecmo en diffusant les premières images de Atelier Arland Trilogy, soit plus précisément le retour des trois épisodes qui seront vendus à l'unité sur PlayStation 4 et Switch à partir du 20 septembre au Japon : Atelier Rorona DX, Atelier Totori DX et Atelier Meruru DX.



Rien n'a pour l'heure été indiqué concernant l'occident mais gageons que l'ensemble devrait arriver chez nous comme ce fut le cas des originaux. Évitez juste d'espérer une traduction FR.