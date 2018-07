Inxile Entertainment apporte un peu de précisions sur le lancement prochain desur Switch et ce n'est donc pas « en fin d'année » mais finalement courant août que cette version arrivera sur la dernière de Nintendo, à un prix encore non spécifié mais qu'on espère au moins identique aux versions PS4 & One à leur sortie (plus ou moins 45€).On vous remet le trailer dédié si vous n'étiez pas présent ce lundi.