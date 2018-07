Code Vein attendra finalement 2019 Code Vein attendra finalement 2019

Il y a de belles sorties en septembre, et peut-être même trop de sorties. Bandai Namco abdique donc pour soulager notre porte-feuille et laisse davantage de chances à son Code Vein en annonçant un gros report de ce dernier : la sortie passe du 28 septembre à un vague 2019 (PC, PlayStation 4 et Xbox One).



Officiellement, comme l'indique le communiqué du moins, le but est de continuer à peaufiner le jeu pour pouvoir proposer une expérience digne des attentes.