La trilogie Atelier Arland sur PS4 & Switch La trilogie Atelier Arland sur PS4 & Switch

Koei Tecmo fera d'une pierre trois coups en balançant sur PS4 et Switch une version DX de la trilogie Atelier Arland, intégrant donc Atelier Rorona, Atelier Totori et Atelier Meruru, tous trois sortis il y a quelques années sur PS3 et PS Vita (le premier est même paru sur 3DS).



Sortie prévue pour le 20 septembre sur les terres japonaises, avec tous les DLC pour chaque épisode (en plus de nouveau contenu), et un habituel collector.



UPDATE

- On préfère préciser mais hors collector, ce sera la vente à l'unité pour chaque épisode, avec une boîte pour chacun (et un code pour télécharger l'OST d'origine).